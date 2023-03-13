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Вороновъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Вороновъ Иринархъ Кузьминъ

Мать: Воронова Александра

Бракосочетание
24.01.1905

Жена: Воронова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1905

Сын: Вороновъ Федоръ

Мать ребёнка: Воронова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1907

Сын: Вороновъ Иванъ

Мать ребёнка: Воронова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Воронова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1911

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Воронова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1914

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Воронова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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