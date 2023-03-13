Вороновъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Вороновъ Иринархъ Кузьминъ
Мать: Воронова Александра
Бракосочетание
24.01.1905
Жена: Воронова Ксения
Рождение ребёнка
08.11.1905
Сын: Вороновъ Федоръ
Мать ребёнка: Воронова Ксения
Рождение ребёнка
28.05.1907
Сын: Вороновъ Иванъ
Мать ребёнка: Воронова Ксения
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Воронова Ксения
Рождение ребёнка
23.06.1911
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Воронова Ксения
Рождение ребёнка
22.08.1914
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Воронова Ксения