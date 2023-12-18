Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Отец

1679 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Василий

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-58Q?i=315&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Ефросинья Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Ефимович

Загорье, Борзынская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M4PV?i=654&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Смерть
1771
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-58Q?i=315&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
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