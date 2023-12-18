Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1771
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Василий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-58Q?i=315&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Ефросинья Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Ефимович
Загорье, Борзынская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M4PV?i=654&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Смерть
1771
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-58Q?i=315&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530