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Солдаткин Николай Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Солдаткин Гаврила Иванов

Мать: Солдаткина Авдотья Васильевна

Бракосочетание
28.07.1886

Жена: Солдаткина Елизавета Николаевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Жених: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Николай Гаврилович Солдаткин, православного вероисповедания, вторым браком, 26 лет. Невеста: Приходской Троицкой церкви псаломщика Нико... Показать все
Смерть
Неизвестно
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