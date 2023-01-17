Солдаткин Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
28.07.1886
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Жених: Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанин Николай Гаврилович Солдаткин, православного вероисповедания, вторым браком, 26 лет. Невеста: Приходской Троицкой церкви псаломщика Нико... Показать все
Смерть
Неизвестно