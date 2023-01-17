Солдаткина (Солдаткина) Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1849
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Метрическая книга с. Купавна 1849 г. № 8 23 мая Села Купавны посессионной суконной фабрики владельцев мануфактур советников и кавалеров братьев Бабкиных мастеровой Гаврила Иванов Солдаткин, холост... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Солдаткин Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Солдаткин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Солдаткин Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Солдаткин Гаврила Иванов
Смерть
Неизвестно