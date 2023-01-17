Солдаткина (Солдаткина) Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Солдаткина) Авдотья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1849

Муж: Солдаткин Гаврила Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Метрическая книга с. Купавна 1849 г. № 8 23 мая Села Купавны посессионной суконной фабрики владельцев мануфактур советников и кавалеров братьев Бабкиных мастеровой Гаврила Иванов Солдаткин, холост... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Солдаткин Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Солдаткин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Солдаткин Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Солдаткин Гаврила Иванов

Смерть
Неизвестно
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