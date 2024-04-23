(Золото) Екатерина Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения16.07.1872
Дата смерти01.06.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1872
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
01.06.1882
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /