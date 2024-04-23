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(Золото) Екатерина Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

16.07.1872

Дата смерти

01.06.1882

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1872

Отец: Золото Иван Георгиевич

Мать: Золото Варвара Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
01.06.1882
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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