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Косма (Козьма) Никитин
Косма (Козьма) Никитин
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Место рождения
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения
До 1829
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец:
?
Мать:
?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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