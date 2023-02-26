Корнеев Игнат Никитин
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1814
Дата смерти04.09.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.04.1839
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1845
Мать ребёнка: Корнеева Анна Константинова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
04.09.1855
Военная служба
1855
отдан в дружины