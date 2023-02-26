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Корнеев Игнат Никитин

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

04.09.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: ?

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.04.1839

Жена: Корнеева Анна Константинова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1845

Сын: Корнеев Василий Игнатов

Мать ребёнка: Корнеева Анна Константинова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
04.09.1855
Военная служба
1855
отдан в дружины
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