Земцова Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцова Дарья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1877

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Земцов Василий Михайлович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Агапия Васильевна

Отец ребёнка: Земцов Василий Михайлович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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