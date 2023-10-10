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(Земцова) Агапия Васильевна

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Земцов Василий Михайлович

Мать: Земцова Дарья Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1908

Муж: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович

Рождение ребёнка
06.01.1909

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович

Рождение ребёнка
26.04.1911

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович

Рождение ребёнка
12.09.1912

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович

Рождение ребёнка
08.10.1923

Сын: Афанасьев - Никитин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович

Смерть
Неизвестно
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