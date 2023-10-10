(Земцова) Агапия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Земцов Василий Михайлович
Мать: Земцова Дарья Михайлова
Бракосочетание
27.?.1908
Рождение ребёнка
06.01.1909
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович
Рождение ребёнка
26.04.1911
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович
Рождение ребёнка
12.09.1912
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович
Рождение ребёнка
08.10.1923
Сын: Афанасьев - Никитин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин/ Афанасьев/ Федор Платонович
Смерть
Неизвестно