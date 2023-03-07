Зубарева (Чернятева) Ксения Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Зубарев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Зубарев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Наталия Семёновна
Отец ребёнка: Зубарев Семён Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764