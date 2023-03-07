Зубарева (Чернятева) Ксения Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Чернятева) Ксения Леонтьева

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Зубарев Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Зубарев Семён Григорьевич

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Зубарев Семён Григорьевич

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Наталия Семёновна

Отец ребёнка: Зубарев Семён Григорьевич

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Семён Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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