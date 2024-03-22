Зубарев Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Зубарев Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Зубарева Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Зубарева Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Наталия Семёновна
Мать ребёнка: Зубарева Ксения Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764