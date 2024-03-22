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Зубарев Семён Григорьевич

Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Зубарев Григорий Фёдорович

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Зубарев Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Зубарева Ксения Леонтьева

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Зубарева Ксения Леонтьева

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Наталия Семёновна

Мать ребёнка: Зубарева Ксения Леонтьева

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Ксения Леонтьева

Смерть
После 1764
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