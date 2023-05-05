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Швецов Андрей Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706 ст.

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Гаврилова

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Швецов Иоанн Андреев

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Швецова Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1786

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