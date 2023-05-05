Швецов Андрей Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706 ст.
Дата смерти1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Швецов Иоанн Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Швецова Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Смерть
1786