Швецов Иоанн Андреев
Место рождения
Дата рождения1744 ст.
Дата смерти1791 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Отец: Швецов Андрей Лаврентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Швецов Иван Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Швецова Васса Иванова
Мать ребёнка: Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Смерть
1791 ст.