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Швецов Иоанн Андреев

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

1791 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: Швецов Андрей Лаврентьев

Мать: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Сын: Швецов Иван Андреев

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1763

Сын: Швецов Михаил Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Швецова Васса Иванова

Мать ребёнка: Елена Иванова

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иванова

Смерть
1791 ст.
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика