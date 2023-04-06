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Михайлова Варвара Никифоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Михайлов Аристарх Фролович

Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Михайлов Гавриил Флорович

Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Михайлов Кузьма Флорович

Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович

Рождение ребёнка
21.05.1830

Дочь: Беликова Агриппина Фроловна

Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович

Рождение ребёнка
01.03.1833

Сын: Михайлов Герасим Фролович

Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Михайлов Афанасий Флорович

Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович

Рождение ребёнка
11.10.1836

Дочь: Пелагея Фроловна

Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович

Рождение ребёнка
25.09.1838

Сын: Михайлов Дмитрий Фролович

Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович

Рождение ребёнка
24.09.1840

Сын: Михайлов Александр Фролович

Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович

Рождение ребёнка
18.06.1842

Дочь: Иванченко Агриппина Фроловна

Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Флор Филатович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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