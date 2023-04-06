Михайлова Варвара Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Михайлов Аристарх Фролович
Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Михайлов Гавриил Флорович
Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович
Рождение ребёнка
21.05.1830
Дочь: Беликова Агриппина Фроловна
Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович
Рождение ребёнка
01.03.1833
Сын: Михайлов Герасим Фролович
Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Михайлов Афанасий Флорович
Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович
Рождение ребёнка
11.10.1836
Дочь: Пелагея Фроловна
Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович
Рождение ребёнка
25.09.1838
Сын: Михайлов Дмитрий Фролович
Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович
Рождение ребёнка
24.09.1840
Сын: Михайлов Александр Фролович
Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович
Рождение ребёнка
18.06.1842
Дочь: Иванченко Агриппина Фроловна
Отец ребёнка: Михайлов Флор Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно