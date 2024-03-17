Павловец Вячеслав Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловец Вячеслав Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павловец Семён Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павловец (Сазонова) Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павловец (Сазонова) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
27.10.1970

Дочь: Павловец Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Павловец (Сазонова) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
23.09.1976

Дочь: (Павловец) Анастасия Вячеславовна

Мать ребёнка: Павловец (Сазонова) Ирина Александровна

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