Павловец Вячеслав Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павловец Семён Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1970
Дочь: Павловец Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Павловец (Сазонова) Ирина Александровна
Рождение ребёнка
23.09.1976
Дочь: (Павловец) Анастасия Вячеславовна
Мать ребёнка: Павловец (Сазонова) Ирина Александровна