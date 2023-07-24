(Павловец) Анастасия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павловец) Анастасия Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1976

Отец: Павловец Вячеслав Семенович

Мать: Павловец Ирина Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1997

Сын: Цериньш Рудольф Мартынович (Мартыньш)

Отец ребёнка: Цериньш Мартыньш

Рождение ребёнка
25.02.2007

Дочь: Ковылина София Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.08.2009

Сын: Ковылин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Ковылин Андрей

Рождение ребёнка
26.07.2014

Дочь: Пэка Анна Мария Эдуардовна

Отец ребёнка: Пэка Эдуард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковылин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пэка Эдуард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цериньш Мартыньш

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