(Павловец) Анастасия Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1976
Рождение ребёнка
01.01.1997
Сын: Цериньш Рудольф Мартынович (Мартыньш)
Отец ребёнка: Цериньш Мартыньш
Рождение ребёнка
25.02.2007
Дочь: Ковылина София Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.08.2009
Отец ребёнка: Ковылин Андрей
Рождение ребёнка
26.07.2014
Дочь: Пэка Анна Мария Эдуардовна
Отец ребёнка: Пэка Эдуард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковылин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пэка Эдуард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цериньш Мартыньш