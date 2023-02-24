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Дорогов Михаил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Афанасий Петрович

Мать: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Рождение ребёнка
18.02.1831

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Дорогов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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