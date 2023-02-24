Дорогов Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Афанасий Петрович
Мать: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Никифор Михайлов
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
18.02.1831
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно