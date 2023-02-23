Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1810
Муж: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дорогов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дорогов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Дорогов ? Фрол Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Аксинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Смерть
Неизвестно