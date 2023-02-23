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Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1810

Муж: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Дорогов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Дорогов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Дорогов ? Фрол Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Аксинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Смерть
Неизвестно
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