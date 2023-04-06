(Климчук) Нина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Климчук Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно