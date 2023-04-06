(Климчук) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климчук) Нина Яковлевна

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Климчук Яков

Мать: Климчук Елизавета Михайловна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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