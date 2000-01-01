Сергиенко Федор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко Федор Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.?

Дочь: Пешая Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Сергиенко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Василий Федорович

Мать ребёнка: Сергиенко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Сергиенко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Мать ребёнка: Сергиенко Мария Андреевна

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