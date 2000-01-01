Сергиенко Федор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.?
Дочь: Пешая Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Сергиенко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Василий Федорович
Мать ребёнка: Сергиенко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Сергиенко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Мать ребёнка: Сергиенко Мария Андреевна