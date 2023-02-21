Сергиенко Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.?

Дочь: Пешая Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Сергиенко Федор Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Василий Федорович

Отец ребёнка: Сергиенко Федор Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Сергиенко Федор Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Отец ребёнка: Сергиенко Федор Емельянович

Смерть
Неизвестно
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