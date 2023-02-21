Сергиенко Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.?
Дочь: Пешая Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Сергиенко Федор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Василий Федорович
Отец ребёнка: Сергиенко Федор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Сергиенко Федор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Отец ребёнка: Сергиенко Федор Емельянович
Смерть
Неизвестно