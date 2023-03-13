Ерышева Ульяна (Улита) Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1873
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ерышевъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Ерышевъ Устинъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Николай
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерышевъ Николай