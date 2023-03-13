Ерышева Ульяна (Улита) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрышева Ульяна (Улита) Федорова

Ерышева Ульяна (Улита) Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1873

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ерышевъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Ерышевъ Устинъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Николай

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерышевъ Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close