Пыринова (Спиридонова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыринова (Спиридонова) Мария Андреевна

Место рождения

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Муж: Пыринов Фёдор Сергеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1902 ст.

Дочь: Пыринова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Пыринов Фёдор Сергеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1903 ст.

Сын: Пыринов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Пыринов Фёдор Сергеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.01.1911 ст.

Сын: Пыринов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Пыринов Фёдор Сергеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.

Дочь: Пыринова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Пыринов Фёдор Сергеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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