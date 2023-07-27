Пыринова (Спиридонова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1902 ст.
Дочь: Пыринова Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Пыринов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
10.04.1903 ст.
Сын: Пыринов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Пыринов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
31.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Пыринов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.
Дочь: Пыринова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Пыринов Фёдор Сергеевич
Смерть
Неизвестно