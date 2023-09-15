Пыринов Фёдор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Пыринов Сергей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Жена: Пыринова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
22.02.1902 ст.
Дочь: Пыринова Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Пыринова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.04.1903 ст.
Сын: Пыринов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Пыринова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
31.01.1911 ст.
Мать ребёнка: Пыринова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.
Дочь: Пыринова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Пыринова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно