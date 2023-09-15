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Пыринов Фёдор Сергеевич

Место рождения

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Пыринов Сергей Иванович

Мать: не указана

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Жена: Пыринова Мария Андреевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1902 ст.

Дочь: Пыринова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Пыринова Мария Андреевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1903 ст.

Сын: Пыринов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Пыринова Мария Андреевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.01.1911 ст.

Сын: Пыринов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Пыринова Мария Андреевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.

Дочь: Пыринова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Пыринова Мария Андреевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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