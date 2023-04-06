Чулкова-Смирнова Феодора Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
22.05.1909 ст.
Дочь: Смирнова Мария Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович
Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1911 ст.
Дочь: Смирнова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович
Бракосочетание
18.05.1918
Невеста - вторым браком.
Рождение ребёнка
23.09.1918
Сын: Чулков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чулков Василий Александрович
Рождение ребёнка
16.11.1919
Дочь: Чулкова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Чулков Василий Александрович
Смерть
Неизвестно