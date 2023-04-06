Чулкова-Смирнова Феодора Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулкова-Смирнова Феодора Григорьевна

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Место рождения

Новогородово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Новогородово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
08.02.1908 ст.

Муж: Смирнов Александр Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.05.1909 ст.

Дочь: Смирнова Мария Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1911 ст.

Дочь: Смирнова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович

Бракосочетание
18.05.1918

Муж: Чулков Василий Александрович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - вторым браком.
Рождение ребёнка
23.09.1918

Сын: Чулков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чулков Василий Александрович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1919

Дочь: Чулкова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Чулков Василий Александрович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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