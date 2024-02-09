Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Андреев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1771 ст.
По РС 1782 отданъ на поселеніе въ 1771 году
Смерть
Неизвестно

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