Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Андреев
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1771 ст.
По РС 1782 отданъ на поселеніе въ 1771 году
Смерть
Неизвестно