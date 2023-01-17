Третьякова (Осокина) Васса Мефодьевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1900
Дата смерти01.02.1980
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900
Рождение ребёнка
?.03.1923
Сын: Третьяков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1931
Дочь: Пастарева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Дионис Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеглова Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1980
Благодатный, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область