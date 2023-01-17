Третьякова (Осокина) Васса Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Осокина) Васса Мефодьевна

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Место рождения

Катково, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

01.09.1900

Дата смерти

01.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900

Отец: Осокин Мефодий Константинович

Мать: Осокина Соломонида Васильевна

Катково, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
?.03.1923

Сын: Третьяков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.1931

Дочь: Пастарева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Васильевич

Катково, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Дионис Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеглова Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Иван Васильевич

Смерть
01.02.1980
Благодатный, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
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