Осокина Соломонида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Соломонида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1900

Дочь: Третьякова Васса Мефодьевна

Отец ребёнка: Осокин Мефодий Константинович

Катково, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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