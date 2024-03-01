Тетерник (Сакович) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерник (Сакович) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сакович Петр Евгеньевич

Мать: Сакович (Козловская) Арина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (Тетерник)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетерник Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетерник Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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