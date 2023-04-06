Косарева (Таймасова) Ефимья
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Таймасовъ Гаврила
Мать: Таймасова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Баскакова Пелагея
Отец ребёнка: Косаревъ Алексѣй
Рождение ребёнка
07.12.1869
Сын: Косаревъ Антонъ
Отец ребёнка: Косаревъ Алексѣй
Рождение ребёнка
12.09.1875
Сын: Косаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Косаревъ Алексѣй
Рождение ребёнка
11.12.1885
Дочь: Ѳеофанія
Отец ребёнка: Косаревъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Косаревъ Алексѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косаревъ Алексѣй