Косарева (Таймасова) Ефимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосарева (Таймасова) Ефимья

Косарева (Таймасова) Ефимья

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Таймасовъ Гаврила

Мать: Таймасова Марфа Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Баскакова Пелагея

Отец ребёнка: Косаревъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1869

Сын: Косаревъ Антонъ

Отец ребёнка: Косаревъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1875

Сын: Косаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Косаревъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1885

Дочь: Ѳеофанія

Отец ребёнка: Косаревъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Косаревъ Алексѣй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косаревъ Алексѣй

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close