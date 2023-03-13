Таймасова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Нелида
Отец ребёнка: Таймасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шурыгина Варвара
Отец ребёнка: Таймасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Косарева Ефимья
Отец ребёнка: Таймасовъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таймасовъ Гаврила