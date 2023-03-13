Таймасова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаймасова Марфа Иванова

Таймасова Марфа Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Нелида

Отец ребёнка: Таймасовъ Гаврила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шурыгина Варвара

Отец ребёнка: Таймасовъ Гаврила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Косарева Ефимья

Отец ребёнка: Таймасовъ Гаврила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таймасовъ Гаврила

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close