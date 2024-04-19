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Чертищев Владимир Андреянович

Место рождения

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Чертищев Андреян Андреевич

Мать: Чертищева Василиса Никитична

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
20.01.1880 ст.

Жена: Чертищева (Новоселова) Евфросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1882

Дочь: (Чертищева) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Чертищева (Новоселова) Евфросинья Алексеевна

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.03.1884 ст.

Сын: Чертищев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Чертищева (Новоселова) Евфросинья Алексеевна

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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