Чертищев Владимир Андреянович
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1882
Дочь: (Чертищева) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Чертищева (Новоселова) Евфросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
10.03.1884 ст.
Сын: Чертищев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Чертищева (Новоселова) Евфросинья Алексеевна
Смерть
Неизвестно