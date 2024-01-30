Захар Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Михаил Захарович
Мать ребёнка: Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гавриил Захарович
Мать ребёнка: Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Фекла Захаровна
Мать ребёнка: Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Акулина Захаровна
Мать ребёнка: Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ефим захарович
Мать ребёнка: Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Аксинья Даниловна
Смерть
Неизвестно