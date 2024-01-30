Захар Федорович 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захар Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Даниловна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Михаил Захарович

Мать ребёнка: Аксинья Даниловна

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Гавриил Захарович

Мать ребёнка: Аксинья Даниловна

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Фекла Захаровна

Мать ребёнка: Аксинья Даниловна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Акулина Захаровна

Мать ребёнка: Аксинья Даниловна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Ефим захарович

Мать ребёнка: Аксинья Даниловна

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Аксинья Даниловна

Смерть
Неизвестно

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