Аксинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Федорович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Михаил Захарович

Отец ребёнка: Захар Федорович

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Гавриил Захарович

Отец ребёнка: Захар Федорович

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Фекла Захаровна

Отец ребёнка: Захар Федорович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Акулина Захаровна

Отец ребёнка: Захар Федорович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Ефим захарович

Отец ребёнка: Захар Федорович

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Захар Федорович

Смерть
Неизвестно

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