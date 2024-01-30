Аксинья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Федорович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Михаил Захарович
Отец ребёнка: Захар Федорович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гавриил Захарович
Отец ребёнка: Захар Федорович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Фекла Захаровна
Отец ребёнка: Захар Федорович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Акулина Захаровна
Отец ребёнка: Захар Федорович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ефим захарович
Отец ребёнка: Захар Федорович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Захар Федорович
Смерть
Неизвестно