Шерстянкина (Старцева) Наталия Полиевкотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина (Старцева) Наталия Полиевкотовна

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
22.07.1902

Муж: Шерстянкин Василий Савельевич

Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Шерстянкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шерстянкин Василий Савельевич

Рождение ребёнка
11.08.1911

Сын: Шерстянкин Фаддей Васильевич

Отец ребёнка: Шерстянкин Василий Савельевич

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

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