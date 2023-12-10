Шерстянкина (Старцева) Наталия Полиевкотовна
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1902
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Шерстянкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шерстянкин Василий Савельевич
Рождение ребёнка
11.08.1911
Сын: Шерстянкин Фаддей Васильевич
Отец ребёнка: Шерстянкин Василий Савельевич