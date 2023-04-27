von Katzenelnbogen Dietrich V
Место рожденияGermany
Дата рождения1225
Дата смерти13.01.1276
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1225
Germany
Рождение ребёнка
Около 1263
Сын: Von Katzenelnbogen Wilhelm I
Мать ребёнка: Von Jülich Margareta
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Von Weinsberg Elisabeth
Мать ребёнка: Von Jülich Margareta
Работа или профессия
Неизвестно
count of Katzenelnbogen
Смерть
13.01.1276