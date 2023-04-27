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von Katzenelnbogen Dietrich V

Место рождения

Germany

Дата рождения

1225

Дата смерти

13.01.1276

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1225

Отец: Von Katzenelnbogen Und Lichtenberg Dieter

Мать: Von Eberstein Hildegunde

Germany
Рождение ребёнка
Около 1263

Сын: Von Katzenelnbogen Wilhelm I

Мать ребёнка: Von Jülich Margareta

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Von Weinsberg Elisabeth

Мать ребёнка: Von Jülich Margareta

Работа или профессия
Неизвестно
count of Katzenelnbogen
Смерть
13.01.1276
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