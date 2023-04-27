von Katzenelnbogen Wilhelm I
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1263
Дата смерти18.11.1331
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1263
Бракосочетание
1284
Бракосочетание
23.01.1314
Рождение ребёнка
1322
Сын: Von Katzenelnbogen Eberhard V
Мать ребёнка: Von Katzenelnbogen Adelheid
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Von Katzenelnbogen Heilwig
Мать ребёнка: Von Isenburg-Büdingen Irmgard (Jutte)
Смерть
18.11.1331