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von Katzenelnbogen Wilhelm I

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1263

Дата смерти

18.11.1331

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1263

Отец: Von Katzenelnbogen Dietrich V

Мать: Von Jülich Margareta

Бракосочетание
1284

Жена: Von Isenburg-Büdingen Irmgard (Jutte)

Бракосочетание
23.01.1314

Жена: Von Katzenelnbogen Adelheid

Рождение ребёнка
1322

Сын: Von Katzenelnbogen Eberhard V

Мать ребёнка: Von Katzenelnbogen Adelheid

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Von Katzenelnbogen Heilwig

Мать ребёнка: Von Isenburg-Büdingen Irmgard (Jutte)

Смерть
18.11.1331
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