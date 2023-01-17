Весновский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1899
Дата смерти22.10.1982
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1899
Отец: Весновский Пётр
Мать: Весновская Евфросинья
Рождение ребёнка
05.10.1926
Дочь: Весновская Маргарита
Мать ребёнка: Весновская Клавдия
Рождение ребёнка
10.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Весновская Клавдия
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
22.10.1982