Весновский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Весновский Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1899

Дата смерти

22.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1899

Отец: Весновский Пётр

Мать: Весновская Евфросинья

Рождение ребёнка
05.10.1926

Дочь: Весновская Маргарита

Мать ребёнка: Весновская Клавдия

Рождение ребёнка
10.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Весновская Клавдия

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
22.10.1982
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