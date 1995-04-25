Весновская (Задорожная) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1906
Дата смерти25.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1926
Дочь: Весновская Маргарита
Отец ребёнка: Весновский Николай
Рождение ребёнка
10.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Весновский Николай
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
25.04.1995