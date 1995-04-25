Весновская (Задорожная) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВесновская (Задорожная) Клавдия

Весновская (Задорожная) Клавдия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1906

Дата смерти

25.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1926

Дочь: Весновская Маргарита

Отец ребёнка: Весновский Николай

Рождение ребёнка
10.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Весновский Николай

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
25.04.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close