Ушатова Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1956
Отец ребёнка: Ушатов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушатова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ушатов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушатова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ушатов Иван Михайлович
Смерть
1961