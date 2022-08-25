Ушатова Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушатова Анна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Логвинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Ушатов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушатова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Ушатов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушатова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ушатов Иван Михайлович

Смерть
1961
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