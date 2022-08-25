Ушатов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1999
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Ушатов Михаил
Мать: Ушатова Ефросинья
Рождение ребёнка
20.01.1956
Мать ребёнка: Ушатова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушатова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ушатова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушатова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Ушатова Анна Антоновна
Смерть
1999