Ушатов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушатов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ушатов Михаил

Мать: Ушатова Ефросинья

Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Логвинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ушатова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушатова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ушатова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушатова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Ушатова Анна Антоновна

Смерть
1999
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