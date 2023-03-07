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Суднишников Кирилл Климов

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Место рождения

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

После 1704

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Суднишников Клим (Климка) Федосеев

Мать: Суднишникова Немелфа Гаврилова

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Суднишников Макар Кириллов

Мать ребёнка: Суднишникова Елена Лукина

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суднишникова Елена Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1704
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