Суднишникова Немелфа Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суднишникова Немелфа Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Суднишников Кондратий (Конашка) Климов

Отец ребёнка: Суднишников Клим (Климка) Федосеев

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Суднишников Кирилл Климов

Отец ребёнка: Суднишников Клим (Климка) Федосеев

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Суднишников Семен Климов

Отец ребёнка: Суднишников Клим (Климка) Федосеев

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Суднишников Артемий Климов

Отец ребёнка: Суднишников Клим (Климка) Федосеев

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Суднишников Роман Климов

Отец ребёнка: Суднишников Клим (Климка) Федосеев

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суднишников Клим (Климка) Федосеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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