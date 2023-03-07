Суднишникова Немелфа Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Суднишников Кондратий (Конашка) Климов
Отец ребёнка: Суднишников Клим (Климка) Федосеев
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Суднишников Кирилл Климов
Отец ребёнка: Суднишников Клим (Климка) Федосеев
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685
Отец ребёнка: Суднишников Клим (Климка) Федосеев
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Суднишников Артемий Климов
Отец ребёнка: Суднишников Клим (Климка) Федосеев
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696
Отец ребёнка: Суднишников Клим (Климка) Федосеев
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710