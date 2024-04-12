Лопнев Никифор Панкратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопнев Никифор Панкратов

Лопнев Никифор Панкратов

Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

01.02.1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташков, Осташковский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
01.02.1746
Ржев, город Ржев, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close