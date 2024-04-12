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Лопнев Никифор Панкратов
Лопнев Никифор Панкратов
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Место рождения
Осташков
, Осташковский, Тверская область
Дата рождения
1745
Дата смерти
01.02.1746
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Осташков
, Осташковский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Смерть
01.02.1746
Ржев
, город Ржев, Тверская область
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