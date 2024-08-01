Биричевский Михаил Иванович
Место рожденияАртемовка
Дата рождения03.11.1867
Дата смерти17.09.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1867
Бракосочетание
07.02.1892
Рождение ребёнка
1895
Сын: Биричевский Федор Михайлович
Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Протасова (Биричевская) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна
Рождение ребёнка
18.12.1899
Дочь: Мухина (Биричевская) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Биричевский Петр Михайлович
Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Биричевский Феодосий Михайлович
Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Биричевский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна
Смерть
17.09.1928
Актовая запись №52 от 18.09.1928 г. Нижнеюгского с/с Усть-Алексеевского р-на Северо-Двинской губернии. Возраст - исполнилось 62 года, семейное положение - состоит в браке, национальность - великоросс,... Показать все