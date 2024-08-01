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Биричевский Михаил Иванович

Место рождения

Артемовка

Дата рождения

03.11.1867

Дата смерти

17.09.1928

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1867

Отец: Биричевский Иван Павлович

Мать: Биричевская Мария Николаевна

Бракосочетание
07.02.1892

Жена: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна

Артемовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Биричевский Федор Михайлович

Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна

Артемовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Протасова (Биричевская) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна

Артемовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1899

Дочь: Мухина (Биричевская) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна

Артемовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Биричевский Петр Михайлович

Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна

Артемовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Биричевский Феодосий Михайлович

Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна

Артемовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Биричевский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Биричевская (Старостина) Агрипина Трофимовна

Артемовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.09.1928
Артемовка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Актовая запись №52 от 18.09.1928 г. Нижнеюгского с/с Усть-Алексеевского р-на Северо-Двинской губернии. Возраст - исполнилось 62 года, семейное положение - состоит в браке, национальность - великоросс,... Показать все

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