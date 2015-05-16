Филиппенко (Капарушкина) Людмила Михайловна 08.07.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппенко (Капарушкина) Людмила Михайловна

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Место рождения

Михайловка, Архаринский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

08.07.1937

Дата смерти

16.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937

Отец: Капарушкин Михаил Николаевич

Мать: Капарушкина Анна Яковлевна

Михайловка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппенко Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
20.12.1959

Дочь: Ошиток Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Филиппенко Геннадий Николаевич

Верхнекемское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1965

Дочь: Осютина Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Филиппенко Геннадий Николаевич

Рудничный, городская администрация Текели, Жетысуская область
Смерть
16.05.2015

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