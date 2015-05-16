Филиппенко (Капарушкина) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.07.1937
Дата смерти16.05.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1959
Дочь: Ошиток Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Филиппенко Геннадий Николаевич
Верхнекемское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1965
Дочь: Осютина Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Филиппенко Геннадий Николаевич
Рудничный, городская администрация Текели, Жетысуская область
Смерть
16.05.2015