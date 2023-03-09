Селиверстова Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1955

Отец: Селиверстов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1976

Дочь: Добровольская Олеся Викторовна

Отец ребёнка: Добровольский Виктор Аркадьевич

Рейдово, Курильский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
25.03.1981

Дочь: Добровольская Александра Викторовна

Отец ребёнка: Добровольский Виктор Аркадьевич

Рейдово, Курильский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Виктор Аркадьевич

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