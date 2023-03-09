Селиверстова Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1955
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1955
Отец: Селиверстов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1976
Дочь: Добровольская Олеся Викторовна
Отец ребёнка: Добровольский Виктор Аркадьевич
Рождение ребёнка
25.03.1981
Дочь: Добровольская Александра Викторовна
Отец ребёнка: Добровольский Виктор Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно