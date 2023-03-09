Селиверстов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиверстова Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1955

Дочь: Селиверстова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

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