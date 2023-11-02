Тохов Аюб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тохов Гъэфар
Мать: Гигиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тохова Мадина
Мать ребёнка: Бирмамитова Даимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тохова Фатима
Мать ребёнка: Бирмамитова Даимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тохов Азамат
Мать ребёнка: Бирмамитова Даимат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирмамитова Даимат