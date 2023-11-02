Гигиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тохов Аюб
Отец ребёнка: Тохов Гъэфар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тохов Рамазан
Отец ребёнка: Тохов Гъэфар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тохова Асият
Отец ребёнка: Тохов Гъэфар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тохова Масират
Отец ребёнка: Тохов Гъэфар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тохов Гъэфар