Гигиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гигиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тохов Аюб

Отец ребёнка: Тохов Гъэфар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тохов Рамазан

Отец ребёнка: Тохов Гъэфар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тохова Асият

Отец ребёнка: Тохов Гъэфар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тохова Масират

Отец ребёнка: Тохов Гъэфар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тохов Гъэфар

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